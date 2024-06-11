الصحة: تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ11 ألف حاجا مصريا من خلال عيادات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 10:28 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ11 ألفا و220 حاجا ترددوا على عيادة البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الإثنين، بينهم 9 آلاف و200 حالة، تلقت الخدمة في عيادات مكة المكرمة، و2020 حالة في المدينة المنورة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تحويل 737 حالة مرضية للمستشفيات السعودية، منهم 705 حالات في مستشفيات مكة المكرمة، و32 حالة في مستشفيات المدينة، حيث غادروا جميعا المستشفيات بعد تلقي الخدمات الطبية اللازمة، فيما عدا 22 حالة، مضيفا أنه تم التنسيق لعمل جلسات الغسيل الكلوي لـ6 من الحجاج المصريين.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، ورئيس البعثة الطبية للحج، سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كافة المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف «رشيد» أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، في مقرات إقامتهم بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.

وأضاف «رشيد» أن البعثة نظمت 1152 ندوة توعوية بفنادق إقامة الحجاج المصريين بمكة والمدينة، لافتا إلى أن الندوات استفاد منها 33 ألفا و350 حاجا، وتضمنت التعريف بكيفية التعامل مع البيئة المحيطة، من حيث الحفاظ على نظافة الغرف، وقواعد حفظ الطعام، والتأكيد على ضرورة غسل الأيدي والاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم تبادل الأدوات الشخصية مع الغير .