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مجازر القاهرة مفتوحة مجانا طوال أيام عيد الأضحى.. اكشف على أضحيتك أو اذبحها في عنابر

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 10:29 صباحاً - تفتح محافظة القاهرة مجازرها مجانا، للمواطنين، طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

 

وأكد الدكتور صبرى زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، أن المجازر تقدم خلال أيام العيد خدمات مجانية، للجمهور مثل الكشف الطبي على الأضحية وتوفير مكان الذبح والمياه بالعنابر وجراج للسيارة ومكان لمبيت الحيوانات، عدا الجزار.

 

وأضاف مدير طب بيطرى القاهرة، أن فتح مجازر القاهرة مجانا للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى، يأتى لمواجهة ظاهرة الذبح في الشوارع، والحفاظ على نظافة الشوارع، مشيرا إلى أن المواطن يتعاقد مع جزار خاص أو يحضر جزار معه للمجزر خلال أيام الذبح.

 

 

وأضاف مدير الطب البيطرى بالقاهرة، أن المجازر متاحة مجانا للجمهور فقط وليس التجار أو المؤسسات الخيرية، وهي، "المجزر الآلي بالبساتين ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان " وتعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد، وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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