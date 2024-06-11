وزير الرى يتابع إجراءات تطوير منظومة توزيع المياه في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 11:25 صباحاً - الدكتور سويلم :الوزارة بذلت مجهودات كبيرة مؤخراً لتطوير عملية توزيع المياه فى مصر

- تطوير قواعد البيانات ، وصيانة بوابات أفمام الترع ، وإستخدام النماذج الرياضية ، وإنتاج خرائط التركيب المحصولى ، وتحديث معادلات حساب التصرفات ، وتطوير آليات حصر الزمامات الزراعية

- تحديد الإحتياجات المائية المطلوبة عند كل مجرى مائى لتمكين متخذى القرار من تخصيص كميات المياه بكفاءة وفقا للوضع على الطبيعة

- يجرى تنفيذ تجربة رائدة لتعزيز كفاءة إدارة وتوزيع المياه بمحافظة كفر الشيخ كمنطقة تجريبية يمكن تعميمها لاحقا

- التجربة تتضمن تطوير خوارزميات باستخدام تقنيات (Machine Learning) لانتاج خرائط التركيب المحصولي

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة إجراءات تطوير منظومة توزيع المياه في مصر .

وتم خلال الاجتماع عرض مجهودات الوزارة لتطوير خطوات تقدير التركيب المحصولي باستخدام برنامج لتحليل صور الأقمار الصناعية واستنتاج التركيب المحصولي بناءاً على عينات حقلية ، كما تم إستعراض مجهودات مجموعات العمل المصغرة التي تم تشكيلها سابقاً لوضع خطة التطوير المقترحة ، وتحديد الوضع الحالي لمنظومة توزيع المياه والخطط المستقبلية لتطويرها وسُبل التنسيق بين الجهات المختلفة تحت مظلة هذه الخطة ، وتحديد الامكانيات المتاحة لدي الوزراة والاحتياجات اللازم توفيرها لتنفيذ الخطة المقترحة .

وقد صرح الدكتور سويلم أن الوزارة بذلت مجهودات كبيرة مؤخراً في مجال تطوير عملية توزيع المياه من خلال تطوير قواعد البيانات والعمل على صيانة بوابات أفمام الترع ، وإستخدام النماذج الرياضية في إدارة المياه مثل نموذج RIBASIM ، وإنتاج خرائط التركيب المحصولى باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد وحصر العينات الحقلية لنوع المحصول علي مستوي الجمهورية ، وتحديث معادلات حساب التصرفات المائية ، وتطوير آليات حصر بيانات الزمامات الزراعية وتقدير مختلف الإستخدامات المائية لتحديد الإحتياجات المائية المطلوبة عند كل مجرى مائى ، بما ينعكس على تحسين إدارة الموارد المائية بكل إدارة رى ، وتمكين متخذى القرار من تخصيص كميات المياه المطلوبة بكفاءة وفقا للوضع على الطبيعة .

وأشار سيادته الى انه يجرى حاليا تنفيذ تجربة رائدة لتعزيز كفاءة عملية إدارة وتوزيع المياه باستخدام تقنيات التعلم الآلي وكذلك تجربة لتحليل صور الاقمار الصناعية بهدف تحديد التركيب المحصولي بمحافظة كفر الشيخ كمنطقة تجريبية يمكن تعميمها لاحقا على باقى المحافظات ، حيث تتضمن هذه التجربة تطوير خوارزميات باستخدام تقنيات تعلم الآلة (Machine Learning) بهدف تحليل صور الأقمار الصناعية لانتاج خرائط التركيب المحصولي خلال الموسم بما يسمح بتطوير وتدقيق عملية توزيع المياه وتقدير الاحتياجات المائية ، وذلك بالتنسيق مع ما يجري من أعمال تطوير بالوزارة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الحالية وتطويرها .

ومن مميزات المنهجية المقترحة لاستخدام التعلم الآلي في تقدير التراكيب المحصولة بشكل شبه فوري هو توضيح التطور الحادث فى التركيب المحصولي خلال الموسم الزراعي ، ومتابعة مراحل نمو المحاصيل ، كما سيتم معايرة النموذج المستخدم من خلال الاستفادة من البيانات الحقلية التي يتم تجميعها من قبل مصلحة الري بالتنسيق مع قطاع التخطيط خلال كل موسم لتعزيز قدرة النموذج على تقدير التراكيب المحصولية بدقة .