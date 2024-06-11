نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين صندوق تطوير التعليم: مشروعات الطلاب تدعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد د. أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، فعاليات مناقشة مشروعات تخريج الدفعة الأولي لطلاب الكلية التكنولوجية بالقاهرة، التابعة لجامعة مصر التكنولوجية الدولية، والتي تخضع لإشراف صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، وذلك بحضور د. عزة شكري عميد الكلية، وأمين عام الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس وكوكبة من رجال الصناعة.

حيث شهد مناقشات مشروعات التخرج لطلاب لبرامج الميكاترونكس، والأوتوترونكس، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية، وتكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، وتكنولوجيا الكهرباء، وتكنولوجيا الميكانيكا.

وخلال كلمته أكد د. أحمد الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن هذا اليوم بمثابة بداية لانطلاقة جديدة تحقق أهداف جامعة مصر التكنولوجية الدولية، وما شاهدناه اليوم يؤكد ويعكس مدي الإبداع والابتكار لدي الخريجين الذين نجحوا في إنتاج مشروعات رائدة ومبتكرة، تدعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف أن هؤلاء الخريجين يمثلون نواة لخبرات مستقبلية تقود قاطرة التنمية، وتواكب كافة التطورات الحديثة في الصناعات المختلفة، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات تأتي تطبيقًا عمليًا للدراسة النظرية والعلمية التي اكتسبها الطلاب علي مدار دراستهم وهذا ما يساهم في خدمة المجتمع.