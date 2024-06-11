نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى: جدول الرحلات وطرق الحجز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استعداداتها لعيد الأضحى المبارك بتشغيل مجموعة من القطارات الإضافية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، لخدمة المسافرين على خطوط السكة الحديد.

إليك تفاصيل الرحلات:

جدول الرحلات

1. قطار 2041 تالجو على خط الأقصر - القاهرة:

- ينطلق من محطة الأقصر الساعة 08:30 صباحًا.

- يصل إلى القاهرة الساعة 05:25 مساءً.

2. قطار 1941 VIP على خط أسوان - القاهرة:

- ينطلق من محطة أسوان الساعة 10:30 مساءً.

- يصل إلى محطة القاهرة الساعة 11:15 صباحًا (اليوم التالي).

3. قطار 1943 ثالثة مكيفة على خط أسوان - القاهرة:

- ينطلق من محطة أسوان الساعة 03:00 مساءً.

- يصل إلى القاهرة الساعة 03:40 صباحًا (اليوم التالي).

4. قطار 1953 ثالثة مكيفة على خط أسوان - القاهرة:

- ينطلق من محطة أسوان الساعة 07:35 مساءً.

- يصل إلى القاهرة الساعة 07:55 صباحًا (اليوم التالي).

5. قطار 1955 ثالثة مكيفة على خط أسوان - القاهرة:

- ينطلق من محطة أسوان الساعة 10:15 صباحًا.

- يصل إلى القاهرة الساعة 10:40 مساءً.

طرق الحجز

تيسرت الهيئة الحجز على تذاكر القطارات عبر عدة وسائل مريحة:

- شبابيك التذاكر: متاحة في المحطات لتسهيل عملية الحجز والشراء مباشرة.

- ماكينات الدفع الإلكتروني: متوفرة في المحطات لتسهيل عملية الدفع والحصول على التذاكر بطريقة آمنة وسريعة.

- الموقع الإلكتروني للهيئة: يمكنك حجز التذاكر من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة، حيث يتمتع بواجهة سهلة الاستخدام.

ينصح الركاب بمراجعة بيانات التذاكر جيدًا قبل مغادرة شباك التذاكر، لضمان سلامتهم وسهولة سفرهم خلال عيد الأضحى المبارك.