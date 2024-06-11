نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الاقتصاد والإحصاء غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يؤدى طلاب الثانوية العامة 2024، بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول غدًا الأربعاء، في مادتى الاقتصاد والإحصاء، بالمواد الغير مضافه للمجموع، في ثاني أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي 2023،2024، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت 22 يونيو وسط إجراءات أمنية مشددة.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبا، في 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل ل 4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية لـ84 مركزا.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون علي مستوى الجمهورية ل 81 طالبا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام علي مستوى الجمهورية ل 38 طالبا، وعدد الطلاب المكفوفين ل 255 طالبا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين ل 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ1646 طالبا.