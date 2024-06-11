نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تربوي يوجه نصائح لحل مادة الإحصاء والاقتصاد لطلاب الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي، نصائح لحل امتحان مادة الإحصاء والاقتصاد، لطلاب الثانوية العامة 2024، المقرر أن يؤدي الطلاب الامتحان فيها غدا الأربعاء في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وجاءت النصائح عبارة عن الآتي:

1- لا بد من الاطلاع على كتيب المفاهيم لمعرفة القوانين والمفاهيم التي يتضمنها.

2-لا تهدر وقتا في حفظ القوانين والمفاهيم الموجودة في كتيب المفاهيم ولكن افهمها جيدا وتدرب على استخدامها في الحل وعلاقتها بغيرها من المفاهيم.

3- التطبيق والتدريب هما أهم عنصر يجب أن تركز عليه في امتحانات المواد التي تحتاج إلى حل مسائل لذا أكثر من حل الأسئلة بأشكال وطرق مختلفة.

4- درب نفسك على إجراء بعض العمليات الحسابية في الذهن حتى لا تستهلك وقتا أو جهدا كبيرا داخل اللجنة أو تستهلك المساحة المخصصة كمسودة في ورقة الأسئلة.

5- ابدأ في الحل بالأسئلة السهلة فإن ذلك سيحفزك ويخفف من حدة التوتر والقلق لديك من ناحية ومن ناحية أخرى قد تجد فيها ما يساعدك على حل الأسئلة الصعبة.

6- راجع خطوات الحل أكثر من مرة قبل تظليل الإجابة.

7- لا تتعجل في الحل وراجع الخطوات ولا تقدم خطوة على أخرى.

8- يفضل أن يكون استخدامك للمسودة بالقلم الرصاص وليس الجاف حتى يمكن المسح وإعادة الاستخدام.

9- راجع العناصر الرئيسية لكل موضوع بكل دقة وتعرف على العلاقات والروابط بين الموضوعات المختلفة.