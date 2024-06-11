رئيس الوزراء: توجه مصر الاستراتيجى نحو البريكس لا يجب تفسيره إنه معادى لأى جهة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 12:36 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مصر أول دولة من أعضاء بنك التنمية الجديد يعقد فيها مؤتمر البنك، مشيرا إلى أن عقد هذا الملتقى يأتى فى مرحلة دقيقة للغاية وسط تطورات دولية لها تأثيرها على الاقتصاديات الدولية.

وقال إن مصر سعت لمواجهة الأزمة العالمية وما فرضته من تحديات لخفض التضخم وترشيد الواردات وإصدار قانون المنافسة وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل.

وأكد أن التوجه الاستراتيجي لمصر نحو البريكس لا يجب بأى حال من الأحوال تفسيره إنه معادى لأى جهة وإنما يهدف لإصلاح النظام الحالى.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي 11 و12 يونيو الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم تنظيمه بشكل مُشترك من قبل وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الجديد.

‎ويأتي الملتقى عقب انضمام مصر كعضو في بنك التنمية الجديد (NDB) في مارس 2023، حيث يهدف إلى التعريف بعمليات البنك، وتعزيز سبل التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، باعتبارها مركزًا للربط بين قارات العالم، وتقوم بدور متنامي في سلسلة القيمة والتجارة العالمية.