موعد ومدة إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالحكومة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 12:36 مساءً - أيام معدودة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، بعد أن أعلنت دار الإفتاء أن أول أيام عيد الأضحى المبارك الأحد المقبل ووقفة عرفات السبت المقبل 15 يونيو .

ومع قرب عيد الأضحى المبارك يتساءل المواطنين عن تفاصيل وموعد إجازة عيد الأضحى المبارك ومدة الإجازة ، وهو ما نتعرف عليه فى السطور التالية وفقا لقرار مجلس الوزراء

ومدة إجازة عيد الأضحى تصل 6 أيام بخلاف أيام الجمعة والسبت ، حيث تبدأ إجازة عيد الأضحى من السبت 15 يوينو وحتى الخميس 20 يونيو .

قرار مجلس الوزراء

وفى ضوء قرارا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجارى حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.