الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة بـ3 محافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 12:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.. فقد واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة – البحيرة - الدقهلية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الجيزة

ضبط(عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الصف .. وبحوزته (1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى - طلقة – دراجة نارية بدون لوحات معدنية).

ضبط(عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الحوامدية .. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط(عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة العياط .. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط(عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أطفيح .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش - طلقة).

ضبط(عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة إمبابة .. وبحوزته (2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة إمبابة .. وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الآيس – كمية من الأقراص المخدرة – ميزان حساس – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").

مديرية أمن البحيرة

ضبط (4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود .. وبحوزتهم (كمية لمخدرى "الحشيش والهيروين" – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات –سلاح أبيض).

ضبط(عنصران إجراميان "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة شبراخيت .. وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى الهيروين والآيس - بندقية آلية - 2 فرد محلى - فرد خرطوش - عدد من الطلقات).

ضبط(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود .. وبحوزته (بندقية آلية وعدد من الطلقات – كمية من مخدر الحشيش).

ضبط(3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود.. وبحوزتهم (بندقية خرطوش – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات – كمية من مخدرى "الحشيش ، الهيروين" – ميزان حساس).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول المنصورة .. وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من الأقراص المخدرة – 7 زجاجات قطرة مخدرة – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,115 مليون جنيه) تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.