نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كافة التفاصيل عن تنسيق مدارس ستيم 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، يسأل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عن تنسيق مدارس ستيم 2024، حيث تعتبر من أهم المدارس، المقدمة للطلاب المتفوقين، فهي تعتبر بديل للثانوية العامة، ومن خلال المقال سنوضح لكم مجموع تنسيق مدارس ستيم 2024، بالإضافة إلى شروط القبول في مدارس ستيم 2024

مجموع تنسيق مدارس ستيم 2024

‎كشفت وزارة التربية والتعليم، عن مجموع تنسيق مدارس ستيم 2024، حيث يزداد الإقبال عليها كل عام، كونها تخرج الطلاب بمهارات ومعرفة عالية بالتكنولوجيا، لذلك يجب على الطالب الحصول على 98% من مجموع الدرجات في الصف الثالث الإعدادي، ليلتحق بها.

شروط القبول في مدارس ستيم 2024

‎وحددت الوزارة، الشروط الواجب توافرها، حيث يشترط حصول الطالب على أكثر من 274 درجة من المجموع الكلي البالغ 280 درجة، لذلك يتم القبول للطلاب المتميزين، يمكن للطالب الحاصل على 266 درجة التقديم بشرط الحصول على الدرجة النهائية في إحدى المواد التالية:

مادة اللغة الأجنبية الأولى

مادة العلوم

مادة الرياضيات

شروط القبول الإضافية في مدارس ستيم 2024

‎قامت إدارة مدارس، بوضع شروط إضافية، التي تشمل ما يلي: