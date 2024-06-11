نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كافة التفاصيل عن تنسيق مدارس ستيم 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، يسأل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عن تنسيق مدارس ستيم 2024، حيث تعتبر من أهم المدارس، المقدمة للطلاب المتفوقين، فهي تعتبر بديل للثانوية العامة، ومن خلال المقال سنوضح لكم مجموع تنسيق مدارس ستيم 2024، بالإضافة إلى شروط القبول في مدارس ستيم 2024
مجموع تنسيق مدارس ستيم 2024
كشفت وزارة التربية والتعليم، عن مجموع تنسيق مدارس ستيم 2024، حيث يزداد الإقبال عليها كل عام، كونها تخرج الطلاب بمهارات ومعرفة عالية بالتكنولوجيا، لذلك يجب على الطالب الحصول على 98% من مجموع الدرجات في الصف الثالث الإعدادي، ليلتحق بها.
شروط القبول في مدارس ستيم 2024
وحددت الوزارة، الشروط الواجب توافرها، حيث يشترط حصول الطالب على أكثر من 274 درجة من المجموع الكلي البالغ 280 درجة، لذلك يتم القبول للطلاب المتميزين، يمكن للطالب الحاصل على 266 درجة التقديم بشرط الحصول على الدرجة النهائية في إحدى المواد التالية:
- مادة اللغة الأجنبية الأولى
- مادة العلوم
- مادة الرياضيات
شروط القبول الإضافية في مدارس ستيم 2024
قامت إدارة مدارس، بوضع شروط إضافية، التي تشمل ما يلي:
- يلزم على الطالب أن يكون حاصل على الجنسية المصرية
- كما يلزم عدم رسوب الطالب في أي مرحلة دراسية سابقة.
- بالنسبة لطلاب اللغات، يتعين على الطالب الحصول على مجموع لا يقل عن 98% في الشهادة الإعدادية، وليس من الضروري الحصول على الدرجة النهائية في المواد (الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية) أو “Math”، “Science”، “English”
- بالنسبة لطلاب اللغات، يتعين على الطالب الحصول على مجموع 95% بشرط الحصول على الدرجة النهائية في إحدى المواد الثلاث (الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية) أو “Math”، “Science”، “English”
- وفي شهر أغسطس القادم، يتوجب على الطالب اجتياز جميع اختبارات القبول، ويشمل أربعة اختبارات: الرياضيات (Math)، العلوم (Science)، اللغة الإنجليزية (English)، واختبار الذكاء “IQ”.