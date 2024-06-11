موعد صرف المكرمة الملكية 1445 لمستفيدي الضمان الاجتماعى

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أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، بمعرفة موعد صرف المكرمة الملكية 1445 لمستفيدي الضمان، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يستعد جمبع المسلمين في أنحاء العالم، لشراء مستلزمات العيد من السلع الغذائية، وقد أعلنت الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، حقية موعد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى ‎خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي 1445، وشروط الحصول الضمان الاجتماعى المطور.

موعد صرف المكرمة الملكية 1445 لمستفيدي الضمان

أوضحت الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية، أن موعد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، في شهر يونيو، لم يتم تحديده بشكل رسمي، مناشدة بضرورة متابعة المواقع الالكترونية وتحري الدقة قبل نشر أي أخبار تهم المواطن السعودي.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي 1445

وكشفت الوزارة، أنه يمكن للمواطن الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي 1445، من خلال اتباع الخطوات التالية

يقوم المواطن بالذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

ثم يقوم المواطن بالضغط على تسجيل الدخول.

وبعد ذلك يقوم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات الموضحة.

ومن ثم يقوم المواطن بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم يقوم بالذهاب إلى الخدمات الإلكترونية وتحقق من الأهلية.

ويقوم بالضغط على كلمة تحميل.

وفي الختام، يقوم البرنامج في حالة قبول طلب، سوف يتم ارسال رسالة الموافقة على البريد الالكتروني المسجل.

‎شروط الحصول الضمان الاجتماعى المطور

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط الواجب توافرها للراغبين في الحصول على الضمان الإجتماعي المطور وهي: