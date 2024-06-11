شروط تملك العقارات في السعودية 1445

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أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، الذين يريدون إمتلاك عقارات، لمعرفة شروط تملك العقارات في السعودية، حيث يخضعون لبعض الشروط والإجراءات، وتختلف باختلاف نوع الملك وجنسية المالك، ويمكن التقسيم إلى ثلاث فئات، وهم المواطنين والخليجيين، وأيضًا المستثمرين والأجانب، والمنظمات والهيئات، وكل فئة لها شروط تملك العقارات في السعودية

شروط تملك العقارات في السعودية

أوضحت المملكة العربية السعودية، شروط تملك العقارات في السعودية، التي واجب توافرها للحصول على عقار، حيث يسعى الكثير إلى امتلاك عقار بسبب مناخها الاستثماري الجيد، وفيما يلي شروط تملك العقارات في السعودية حسب كل فئة:

يمكن امتلاك العقارات في جميع كافة أنحاء المملكة، باستثناء مكة والمدينة والأراضي الزراعية.

يجب على المتقدم تسجيل الملكية في وزارة العدل

ثم يجب تقديم الأوراق والمستندات ودفع الرسوم والضرائب

وفي حالة إذا كان مواطن خليجي يمكن امتلاك ثلاثة عقارات في المملكة بشروط معينةـ حيث يجب أن تكون مساحة العقار الواحد أقل من 3000 متر مربع، أن تستخدم العقارات للسكن فقط، كما يجب أن يقوم المتقدم بالتبني على الأراضي خلال ٦ سنوات من تاريخ تسجيلها، وكذلك يجب عدم بيع العقار أو تهب أو تورث إلا بعد مرور 4 سنوات.

اما بالنسبة للمستثمرين والأجانب فتقوم الهيئة العامة للاستثمار بتحديد العقارات، بشرط الحصول على موافقة الجهة المختصة

يجب على المستثمرين التسجيل في وزارة العدل وتقديم الأوراق والمستندات ودفع الرسوم والضرائب.

يجب على المستثمر الحصول على سند الاستيفاء من وزارة المالية عند البيع.

لا يجب أن تبلغ قيمة المشروع المراد، الأجنبي تملكه لأغراض استثمارية، أقل من ٣٠ مليون ريال سعودي.

ينبغي على المتقدم الأجنبي أن يستمر الاستثمار العقار لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ توثيق الملكية.

يحق للأجانب أن يقوم بتأجير العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة فقط لفترة لا تزيد عن سنتين، ويمكن تجديد الفترة مرتين كحد أقصى بموافقة الجهة المختصة.

يشترط على تلأجانب أمتلاك عقار واحد فقط في المملكة.

اما فيما يخص المنظمات والهيئات تملك العقارات، التي تتناسب مع طبيعة نشاطها، بشرط الحصول على موافقة الجهة المختصة.

كما يجب تسجيل الملكية العقارية في وزارة العدل، بالإضافة إلى تقديم الأوراق المطلوبة، ودفع الرسوم والضرائب.

الأوراق اللازمة لامتلاك عقار في السعودية

أوضحت السعودية، الأوراق المطلوبة، للحصول علي العقار في المملكة باعتبارها فرصة استثمارية جذابة، وذلك يهدف تطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمستندات اللازمة، وهي كما يلي: