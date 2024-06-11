أعرف رسوم استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2024

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أحمد جودة - القاهرة - بعد زيادة أسعار الكثير من الخدمات والسلع الغذائية، تساءل الكثير من المواطنين عن رسوم استخراج شهادة الميلاد وأوضحت وزارة الداخلية رسوم استخراج شهادة الميلاد المميكنة إلكترونيًا تسهيلا على المواطنين، بالإضافه إلى أماكن استخراج شهادة الميلاد، وخطوات الاستعلام عن الشهادة.

رسوم استخراج شهادة الميلاد المميكنة

كشفت وزارة الداخلية، رسوم استخراج شهادة الميلاد المميكنة، حيث جاءت كالاتي

جاءت رسوم استخراج شهادة الميلاد بمقدار 50 جنيهًا.

فيما جاءت رسوم استخراج شهادة الميلاد من السجل المدني 39 جنيها للمرة الأولى.

وفي حالة اضافة في المرة الثانية، يقوم بدفع رسوم 19 جنيهًا.

إذا أراد المواطن استخراج شهادة الميلاد من الماكينات الذكية يدفع الرسوم إلى 50 جنيهًا

أماكن استخراج شهادة الميلاد

وكشفت الوزارة، أماكن استخراج شهادة الميلاد، حتي يستطيع المواطن الحصول عليها ببساطة، وجاءت كالتالي

‎ مكاتب البريد.

‎السجلات المدنية.

‎موقع وزارة الداخلية.

‎الماكينات الذكية التابعة للسجل المدني.

‎طريقة استخراج شهادة الميلاد المميكنة إلكترونيا

وإتاحة وزارة الداخلية موقع الكترونيًا، لاستخراج شهادة الميلاد المميكنة الكترونيًا، من خلال الخطوات التالية

يقوم المواطن بالذهاب إلى موقع وزارة الداخلية.‎

ثم يقوم باختيار خدمة الإنترنت.‎

وبعد ذلك يقوم المواطن بالضغط على كلمة شهادة الميلاد.

‎ ومن ثم يقوم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح

‎ يلي ذلك اختيار المواطن طريقة دفع ثمن الشهادة إلكترونيًا أو أثناء الاستلام.

‎استخراج شهادة الميلاد من الماكينات الذكية

وهناك طريقة آخرى، لاستخراج شهادة الميلاد من الماكينات الذكية