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مياه الشرب بالجيزة تنظم الحفل السنوي للعامل المثالي عام ٢٠٢٤

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برعاية المهندس منصور بدوي، رئيس الشركة، الحفل السنوي لتكريم العامل المثالي بالشركة عام ٢٠٢٤.

وشهد الحفل تكريم "٢٢" عاملًا مثاليًا من قطاعات وإدارات الشركة المختلفة، حيث تم تسليم شهادات تقدير وجوائز مالية للفائزين.

جديرُ بالذكر، أن الشركة تنظم حفلًا سنويًا لتكريم العامل المثالي، والذي يُعد بمثابة رسالة شكر وتقدير لجميع العاملين، وتشجيعًا لهم لبذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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