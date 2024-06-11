نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مياه الشرب بالجيزة تنظم الحفل السنوي للعامل المثالي عام ٢٠٢٤ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برعاية المهندس منصور بدوي، رئيس الشركة، الحفل السنوي لتكريم العامل المثالي بالشركة عام ٢٠٢٤.

وشهد الحفل تكريم "٢٢" عاملًا مثاليًا من قطاعات وإدارات الشركة المختلفة، حيث تم تسليم شهادات تقدير وجوائز مالية للفائزين.

جديرُ بالذكر، أن الشركة تنظم حفلًا سنويًا لتكريم العامل المثالي، والذي يُعد بمثابة رسالة شكر وتقدير لجميع العاملين، وتشجيعًا لهم لبذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل.

FB_IMG_1718098639390

FB_IMG_1718098649340

FB_IMG_1718098646902

FB_IMG_1718098644347