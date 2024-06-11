أعرف قانون مخالفات السرعة الجديد في السعودية 1445

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أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، بمعرفة جدول مخالفات السرعة الجديد في السعودية 1445، وذلك بعد إطلاق “الإدارة العامة للمرور” تعديل جديد، حيث يهدف إلى الإرتقاء بمنظومة المرور، تزامنًا مع رؤية المملكة 2030 وضبط مخالفات قائدي السيارات بكافة الطرق داخل المملكة.

قانون مخالفات السرعة الجديد في السعودية 1445

أعلنت “الإدارة العامة للمرور” عن قائمة من القوانين الجديدة، لمعاقبة مرتكبي المخالفات المرورية، ومن ضمنها مخالفات تجاوز السرعة، حيث تمثلت في دفع غرامات مالية، كما نوهت الإدارة، بأن قيمة المخالفات المرورية تختلف باختلاف نوع المُخالفة المرتكبة.

جدول مخالفات السرعة الجديدة 1445 السعودية

كشفت وزارة الداخلية عن التعديلات الجديدة لمخالفات السرعة الجديدة 1445، حيث تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعدم تعرضهم إلى الحوادث، وتم وضع العديد من اللوائح والقوانين من أجل ضبط أي مخالفة يقوم بها المواطن في ذلك الوقت

مخالفات السرعة الجديدة 1445

وبحسب جدول مخالفات السرعة، المعلن من وزارة الداخلية في السعودية، يمكن للمواطن معرفة الرسوم على مخالفات السرعة لهذا العام الجديد 1445 من خلال الآتي:

إذا تجاوزت سرعة المركبة 20 كم/ الساعة فأكثر، يقوم بدفع غرامة تتراوح ما بين 150 إلى 300 ريال سعودي.

في حال أن السرعة تجاوزت 30 كم/ الساعة، يقوم بدفع غرامة بقدر تتراوح بين 300 ريال سعودي إلى 500 ريال

أما في حالة تجاوز سرعة 40 كم/ الساعة يقوم بدفع غرامة تتراوح ما بين 800 و1000 جنيه.

وعن تجاوز السرعة المحددة بها 30 كم/ الساعة يقوم على الفور دفع غرامة من 1500 ريال وصولًا إلى 2000 ريال.

جدول مخالفات السرعة 140 كم/ ساعة

بالنسبة لتجاوز السرعة لأكثر من 5 كم/ الساعة وصولا إلى 10 كم/ الساعة يقوم بدفع غرامة تتراوح ما بين 300 إلى 500 ريال سعودي

أما في حال التجاوز بأكثر 10 كم/ ساعة وصولًا 20 كم يدفع غرامة بمقدار 800 إلى 1000 ريال سعودي

وعن تجاوز السرعة من 20 كلم/ ساعة وصولًا إلى 30 كلم/ ساعة تتراوح مابين 1200 إلى 1500 ريال سعودي

وفي حالة التجاوز بأكثر من 30 كلم/ ساعة يدفع غرامة قدرها 1500 وصولا إلي 2000 ريال سعودي

طريقة الاستعلام عن مخالفات السرعة الجديدة

واوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن للمواطن الاستعلام عن مخالفات السرعة الجديدة 1445، برقم الهوية من خلال اتباع الخطوات التالية: