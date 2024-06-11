نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية موجة حارة في مصر: توقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر تشهد بداية موجة حارة تمتد لمدة أسبوع على الأقل، حيث تتوقع ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا على جميع مناطق الجمهورية.

وأشار إلى أن هذه الموجة ستصل إلى ذروتها بين يومي الخميس والسبت، مع تسجيل أعلى درجات حرارة خلال هذه الفترة.

في تصريحاته لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى المصرية، أوضح القياتي أن درجات الحرارة سترتفع بمعدل درجة أو درجتين يوميًا، ومن المتوقع أن تصل العظمى اليوم إلى 38 درجة مئوية في القاهرة، وتصل إلى 42 درجة في محافظات جنوب الصعيد.

كما أشار إلى أن السواحل الشمالية ستسجل درجات حرارة تصل إلى 36 درجة مئوية خلال فترة الذروة التي تمتد لمدة تصل إلى 72 ساعة. وحذر من سرعة الرياح التي قد تصل إلى 30 كيلو مترًا في الساعة، مما يعزز من الإحساس بالحرارة.

وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة يعود إلى تأثر مصر بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية مرتفعة، بالإضافة إلى وجود مرتفع في طبقات الجو العالي التي تمنع تشكل السحب، مما يسهم في استمرار هذه الأجواء الحارة.

في ختام حديثه، أكد القياتي أن هذه التغيرات الجوية تعد طبيعية في هذا الوقت من العام، مشيرًا إلى أن مصر تتأثر بتلك التغيرات نتيجة للظروف المناخية العالمية التي تؤثر على المنطقة.