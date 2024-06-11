نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك: تأمين المجازر والحفاظ على النظافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن رفع درجة الاستعداد في مديرية الطب البيطري لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم توجيه تعليمات لتوفير الأعداد الكافية من الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر.

وفي هذا السياق، تم دعمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لضمان استيعاب أعداد الأضاحي خلال أيام العيد.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة المجازر للعمل بالطاقة القصوى خلال أيام العيد، وتشكيل لجان للمرور الدوري لمتابعة سير العمل بمختلف مجازر المحافظة والتعامل السريع مع أي طارئ.

كما تم تخصيص 23 مجزرًا على مستوى المحافظة لاستيعاب الأضاحي، مع الحث على المواطنين بإصطحاب مذبحهم الخاص لتسهيل العملية ومنع الذبح بالطرق العامة حفاظًا على البيئة.

وأطلع راشد على تقرير مديرية الطب البيطري بالجيزة، الذي أكد إلغاء أجازات الأطباء والعاملين بالمجازر وانتهاء أعمال الصيانة الطارئة وتوفير الكميات الكافية من الأختام والمواد السرية الملونة لختم المذبوحات، إضافة إلى تأمين أدوات النظافة والمطهرات.

وشددت مديرية الطب البيطري على إدارة التفتيش الدوري على اللحوم وتوفير نوبتجيات العمل لمتابعة السير العمل بالمجازر، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات.

كما تم تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية للمتابعة والتنسيق على مدار الساعة.