وزارة العمل: لقاء توعوى حول محاور إستراتيجية تمكين المرأة المصريه للعاملين بالوزارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 01:32 مساءً - قالت وزارة العمل فى بيان لها اليوم الثلاثاء ، أن الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة نظمت لقاء تدريبي توعوي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ، حول محاور إستراتيجية تمكين المرأة المصرية ٢٠١٧ /٢٠٣٠ ، وذلك للعاملين بديوان عام الوزارة من الجنسين ، ومسؤولي وحدات المرأة بمحافظات السويس ، والإسماعيلية ، وبورسعيد ، وقنا ، وسوهاج ، وجنوب سيناء ، ومطروح ، والقليوبية ، والجيزة ، والقاهرة ، ويهدف اللقاء إلى رفع الوعي للعاملين بديوان عام الوزارة والمديريات بمحاور الاستراتيجية وكيفية تطوير معدل الأداء في إطار أعمال تنفيذ الاستراتيجية النهوض بأوضاع المرأة العاملة ، وكذلك دور الوزارة والإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل في التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة والأكثر احتياجا في إطار تنفيذ مشروع "إدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل" والذي تم تنفيذه فعليا في محافظات السويس والشرقية والمنوفية والإسماعيلية واستهدف ٦٥٠ سيدة معيلة على مهن مدرة للدخل خياطة المفروشات وصناعة التطريز اليدوي وصناعة المشغولات الخشبية والطباعة على الأواني والمنسوجات وصناعة السجاد النصف آلي الهاند تافت كما تم توعيتهم فيما يخص قضايا المرأة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ختان الإناث وزواج القاصرات ومناهضة العنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين ..

واوضحت الوزارة فى بيانها ، أن ذلك اللقاء ياتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتمكين المراة إقتصادياً وحمايتها من خلال توفير برامج تدريبية مناسبة على المهن المطلوبة فى سوق العمل ، وتنمية مهاراتها وتأهيلها للحصول على فرص عمل لائقة بالقطاع الخاص ، أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتحقيق رؤية الوزارة والإستراتيجية الوطنية لتمكين المراة المصرية ، وأفادت الدكتورة شيرين عبد الحى مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل ، أن اللقاء ألقى الضوء علي اهمية الكشف علي السيدات، وتقديم المساعدات والخدمات الخاصة ، بتقديم الأدوية بالتعاون مع مديريات الصحة بالمحافظات والمجلس القومي للمرأه والأوقاف ، وأهمية تقديم دورات عن ريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني من أجل مساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من منازلهم ، كما أضافت أيضاً انه جرى خلال اللقاء عرض فيديو توضيحي للمشروع امام الحضور ، وتكريم مسؤولي المرأه علي جهودهم في إتمام مشروع "إدماج النوع الإجتماعى في مجال العمل" علي اكمل وجه ، كما تناول اللقاء محاضره توعويه خلال اللقاء قدمتها شيماء نعيم مدير عام التخطيط الاستراتيجي بالمجلس القومي للمرأه حول محاور إستراتيجية تمكين المرأة والمساواه بين الجنسين ، والتي اوضحت خلالها نبذه عن اهم اعمال وخدمات المجلس والقت الضوء على الهدف الخامس والعاشر للتنمية المستدامة ، والذي يتضمن تحقيق المساواه بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات والعائد من تحقيقهم والأهداف التي يعتمد عليها تمكين المرأه ، وتناولت بالشرح المحاور الرئيسيه الاستراتيجية من تمكين ذاتي للمرأة ، والتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وحضر اللقاء خالد ابو بكر رئيس الادارة المركزيه لرعاية القوي العامله ، والدكتوره هند جمال مدير مديرية العمل بالسويس ، واحمد جابر مدير مديرية العمل قنا ، وياسر صقر مدير عام شؤون المنظمات النقابية ، والسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل ، ولمياء محمود مدير إدارة الرعاية بمديرية العمل بورسعيد .