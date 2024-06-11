نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم الأخير لسفر الحجاج وإغلاق المطارات: تحذيرات من التعامل القانوني الصارم للحجاج غير النظاميين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج، أن اليوم الثلاثاء هو آخر يوم لسفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة، حيث سيتم غلق المطارات.

وأوضح أن الحجاج وصلوا إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة بسهولة ويسر.

وخلال مداخلته في برنامج «في المساء مع قصواء» على فضائية «سي بي سي»، أشار عبدالعال إلى أن السلطات السعودية تتعامل بشكل عنيف مع أصحاب التأشيرات غير النظامية، بسبب تأثيرهم على الخدمات المقدمة للحجاج النظاميين.

وأضاف عضو اللجنة الفنية للحج: «لقد حذرنا مسبقًا من هذا الأمر، ولكن البعض لم يستجب. السعودية تنفذ إجراءات قانونية صارمة ضد الحجاج غير النظاميين، وتحذر من عدم صعودهم لمنى وعرفات دون تصريح حج، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى الترحيل ومنع دخول المملكة لمدة تصل إلى 10 سنوات».

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية سير فريضة الحج، وضمان سلامة الحجاج، مع التأكيد على أهمية الامتثال للتعليمات والتصاريح الرسمية لتجنب المشاكل القانونية والإدارية.