نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن شروط وضوابط التحويل بين المدارس 2024/2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التحويل بين المدارس للعام الدراسي الجديد 2024/2025م، أمام الطلاب وأولياء الأمور بداية من أول يوليو القادم وحتى منتصف أغسطس المقبل.

وذلك لمن يرغب من أولياء الأمور في تحويل أبنائه، من مدرسة إلى أخرى، أو إدارة تعليمية إلى إدارة أخرى، أو بين المديريات التعليمية نفسها.

شروط التحويل بين المدارس

١.يتم التحويل بين المدارس داخل الإدارات وبين الإدارات داخل المديرية بداية من 1 يوليو وحتي 15 أغسطس.

٢. تقدم طلبات التحويل مباشرة من مختلف المراحل التعليمية والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية.

٣. تقوم المدرسة بتسجيل الطلبات التي تقدم اليها برقم مسلسل في سجل خاص.

٤.بعد غلق باب قبول الطلبات لا يسمح بقبول طلبات جديدة وتقوم المدرسة بتشكيل لجنة لفحص الطلبات وترتيبها من الأكبر إلى الأصغر سنا.

٥.يتم قبول الطلبات في حدود الكثافة المسموح بها ويتم ارسال كشوف بأسماء الطلاب المقبولين تحويلهم إلى شئون الطلبة بالإدارة لاعتمادها ويتم إعلان الموافقة على قبول الطلبات خلال 15 يوما من غلق باب التحويلات.

٦.التحويل بين المدارس يتم دون مناظرة السن مع ضرورة مراعاة شرط الكثافة فقط.

٧. ضرورة الالتزام بأحكام المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 عند التحويل في حالة وجود نزاع بين الأب والام يستثني من ميعاد التحويل حالات معينة مثل:

٨. وفاة ولي الأمر.

٩. النقل الإداري لولي الأمر من محافظة لأخري.

١٠.حدوث كارثة للأسرة.