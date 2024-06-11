وزارة العمل: من 15 إلى 20 يونيو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 02:29 مساءً - أعلنت وزارة العمل في بيان اليوم الثلاثاء، عن أنه اعتباراً من السبت الموافق 15 يونيو ،حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024 ،إجازة رسمية مدفوعة الأجر ،وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع استمرار أعمال الامتحانات ،وفقاً للمواعيد المقررة من قبل السلطات المختصة ، وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1922 لسنة 2024 والذي نص في مادته الأولى على أن: " تكون الفترة من السبت الموافق 15 يونيو حتى الخميس 20 يونيو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

وأكد بيان الوزارة على : أن الإجازة للمخاطبين باحكام قانون العمل جاءت على النحو التالى :من يوم السبت الموافق 15 يونيو وحتى الثلاثاء الموافق 18 يونيو الجارى 2024 ، إجازة بأجر كامل ، ويومي الأربعاء والخميس 19 و 20 يونيو إجازة من رصيد الإجازة السنوية للعامل ، كما أكد البيان أيضاً:إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل .

وبهذه المناسبة هنأ حسن شحاتة وزير العمل شعب مصر والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله بلادنا ،و يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات.