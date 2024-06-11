أخبار مصرية

الأمم المتحدة: نقدر دور مصر والرئيس السيسى فى وضع حد لمأساة أهل...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 03:31 مساءً - أعرب أنطونيو جوتيرش أمين عام الأمم المتحدة عن تقديره لجهود مصر والأردن لمساعدة السكان في قطاع غزة، داعيا المؤسسات الدولية لدعم تلك الجهود.

أشاد جوتيريش خلال مؤتمر المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة المنعقد في الأردن، بالقيادة السياسية والحكومة المصرية، قائلا:"أقدر قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري لدورهم الأساسي لوضع حد لهذا الوضع الحالي في غزة، ومساعدة دعم العملية السلمية.

قال جوتيريش، إن 80% من سكان قطاع غزة لا يجدون الماء الصالح للشرب بسبب استمرار الحرب وتوقف المساعدات، داعيا إلى فتح كل الطرق إلى قطاع غزة لإيصال المساعدات.

كما دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى وسرعة التوصل إلى اتفاق، مشددا على أهمية حماية المدنيين في قطاع غزة وتأمين البنية التحتية اللازمة لمعيشتهم.

وطالب أمين عام الأمم المتحدة، الحكومات والشعوب بالتبرع من أجل إعادة إعمار قطاع غزة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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