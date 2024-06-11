وزير العمل يُتَابِع تطوُّرَات مَشرُوع ” مِهْنِي 2030 ”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 03:31 مساءً - أعلنتْ وزارةَ العملِ ، اليومُ الثلاثاءُ ، عنْ أنَ 941 مركزِ تدريبٍ مهنيٍ خاصٍ ، سجلتْ بياناتها على منظومةِ " مهنيٍ 2030 " ، وأنَ المراكزَ التي حصلتْ على تراخيصَ دائمةٍ بلغَ عددها حتى الآنَ 22 مركزا ،و أنَ اللجنةَ المختصةَ بمتابعةِ هذا الملفِ قامتْ بالمعاينةِ لعددِ 103 مراكزَ ، للتأكدِ منْ الشروطِ المطلوبةِ للترخيصِ ، وأضافتْ الوزارةُ ، أنَ قبلَ يومِ 5 يوليو 2024 المقبلُ سيتمُ تسليمُ 39 مركزا خاصا ، رخصٌ دائمةٌ ، وذلكَ في إطارِ تنفيذِ مشروعٍ مهنيٍ 2030 ، الذي أطلقهُ وزيرُ العملِ حسنْ شحاتة ، بدايةَ العامِ الجاري ، بالتعاونِ معَ القطاعِ الخاصِ ، لتنميةِ مهاراتِ وتدريبِ مليونِ متدربِ كلِ عامٍ على المهنِ التي يحتاجها سوقُ العملِ في الداخلِ والخارجِ ..جاءتْ هذهِ البياناتِ الجديدة خلالَ متابعةِ وزيرِ العملِ حسنْ شحاتة ، اليومُ ، لأحدث تطوراتِ " المشروعِ " ، وذلكَ في اجتماعِ بديوانٍ عامٍ الوزارةِ بالعاصمةِ الإداريةِ الجديدةِ،بِحضور اللِّوَاء أُسَامَة فرج مُستشَار اَلوزِير لِلتَّخْطيط الاسْتراتيجيِّ والتَّطْوير المؤسَّسيِّ ، والْمشْرف اَلْعام على الإدارة المرْكزيَّة لِلتَّدْريب اَلمهْنِي ومشْروع " مِهْنِي 2030 "،حيث شاهد الوزير فيديوهات خاصة بمواقع ومقرات مراكز جديدة..

..وللاسْتمْرار فِي تَطوِير مَنظُومة التَّدْريب اَلمهْنِي، أَطلَق وزير العمل حسن شِحاتة ، فِي مُنتَصَف يَنايِر 2024 الماضي " مَشرُوع مِهْنِي 2030 " ، بِالشَّراكة مع القطَاع اَلْخاص ، تَحْت رِعاية دَولَة رئيس مَجلِس الوزراء د . مُصطَفَى مَدبُولي ، وَالذِي يَهدِف إِلى الارْتقاء بِالْمسْتوى المهاريِّ لِلشَّبَاب إِلى المسْتوى المطْلوب فِي سُوق العمل العالميِّ ، وَتلبِية الاحْتياجات اللَّازمة لِسوق العمل الدَّاخليِّ والْخارجيِّ وللْمشْروع هذَا 7 أَهدَاف ، هِي : 1 - تَفعِيل أَحكَام قَانُون العمل المتعلِّقة بِإصْدَار تَراخِيص لِمراكز التَّدْريب التَّابعة لِلْقطَاع اَلْخاص واعْتماد برامجهَا التَّدْريبيَّة واعْتماد المدرِّبين والشَّهادات التَّدْريبيَّة وفْقًا لِأحْكَام اَلْمَواد " 135,136,137,138 " مِن قَانُون العمل الصَّادر بِرَقم 12 لِسَنة 2003 ..2 - الارْتقاء بِالْمسْتوى المهاريِّ لِلشَّبَاب إِلى المسْتوى المطْلوب فِي سُوق العمل العالميِّ ، وَتلبِية الاحْتياجات اللَّازمة لِسوق العمل الدَّاخليِّ . . 3 - القضَاء على قِياسَات مُستَوَى المهارة غَيْر الحقيقيَّة ، واعْتماد شهادَات التَّدْريب مِن المؤسَّسات الدَّوْليَّة المعْتمدة بَعْد اِعتِماد المعايير اَلتِي يَقُوم عليْهَا التَّدْريب .. 4 - تَنفِيذ بَرامِج تدْريبيَّة طَوِيلَة المدى تَتَراوَح بَيْن 3 أَشهُر حَتَّى سنة وفْقًا لِنظام ساعات التَّدْريب المعْتمدة وَالتِي تَختَلِف بِاخْتلاف مُستَوَى المتدرِّب واخْتلاف البرامج التَّدْريبيَّة . . 5 - تَوفِيق أَوضَاع المراكز الخاصَّة اَلتِي تَعمَل فِي مَجَال التَّدْريب تَحْت مُسَمى غَيْر حَقيقِي " مَعهَد – أكاديميَّة – مَركَز تَدرِيب " . . 6 - يَستهْدِف المشْروع تَدرِيب مِلْيون مُتَدرب كُلِّ عامٍ ، ذُو مَهارَة عَالِية بِكلِّ المحافظات ، وَتسجِيل المئَات مِن مَركَز تَدرِيب خَاصَّة . . 7 - اِعتِماد المدرِّبين فِي كَافَّة المهن اَلتِي يحْتاجهَا سُوق العمل ، واعْتماد وإعْدَاد الحقائب التَّدْريبيَّة . . .