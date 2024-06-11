عقد المشاورات السياسية المصرية البرازيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 03:31 مساءً - ترأس السفير د. سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية الجانب المصري في المباحثات التي أجريت اليوم 11 يونيو، مع السفير/ كارلوس دوارتي، مساعد وزير الخارجية البرازيلي لشئون أفريقيا والشرق الأوسط، وقد ضم الجانب المصري مدير إدارة فلسطين ونائب مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية.

أشاد الجانبان بالنتائج الإيجابية للزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، لمصر منتصف فبراير الماضي. كما تباحث الطرفان في سبل الارتقاء بالتبادل التجاري بينهما والذي بلغ العام الماضي 2.8 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة الذي يربط مصر وتجمع الميركوسور وعلى رأسها البرازيل، وأكدا أهمية تشجيع الاستثمار المتبادل وتبادل الخبرات والتكنولوجيا.

تطرقت المباحثات الثنائية إلى خطط إقامة مركز لوجيستي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتخزين وتوزيع الحبوب في صوامع الغلال وبالمثل إقامة منطقة مصرية في أحد الموانئ البرازيلية. كما ثمَّن الجانبان الجهود الجارية لتدشين أول خط طيران مباشر يربط بين مصر والبرازيل لما لذلك من مردود اقتصادي وسياحي وثقافي هام يعود بالنفع على الطرفين.

اكدت مصر خلال المباحثات تطلعها للتعاون مع البرازيل من خلال تجمع البريكس الذي انضمت إليه مؤخرًا، وللإسهام بإيجابية في أعماله، كما رحبت بتولي البرازيل رئاسة مجموعة العشرين لأهمية هذا المحفل في مناقشة القضايا الاقتصادية العالمية.