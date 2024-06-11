عبد الحليم سالم: زراعة نصف مليون فدان فى سيناء بمشاركة القطاع الخاص

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 03:36 مساءً - ‏أشاد الكاتب الصحفي عبد الحليم سالم، بجهود الدولة المصرية في تنمية سيناء وإنفاق حوالي 800 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى استهداف إنفاق 400 مليار جنيه، خلال الفترة المقبلة على الصناعات وعلى التنمية الزراعية والسياحية ومختلف المشروعات العملاقة التي سيجري تنفيذها في شمال سيناء.

وأضاف خلال برنامج، حوار اليوم علي قناة النيل للأخبار إعداد عبد الغفار بيومي ومع الإعلامي محمد ترك، ‏أن التنمية في سيناء تبدأ من خلال الإنفاق التي قضت تماما على عزلة سيناء، بالإضافة إلى المناطق اللوجستية في العين السخنة وفي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومحور قناة السويس، والتي تتهافت العديد من العالم عليها، ونوه لأهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على تنمية ساحل البحر الأبيض المتوسط من الناحية السياحية، ولاسيما أن المنطقة منطقة بكر ونقية بالإضافة إلى التوسع في المشروعات الزراعية ومشاركة القطاع الخاص فيها.

‏واستعرض الزميل عبد الحليم سالم المشروعات التي نفذتها الدولة في مختلف القطاعات، سواء قطاع الإسكان أو قطاع التعليم، أو قطاع الطرق والكباري أو قطاع الكهرباء والطاقة، أو مختلف القطاعات التنموية الصناعية والزراعية في سيناء، وكذلك التخطيط للزراعة نحو 3 ملايين فدان خلال المرحلة المقبلة بمشاركة القطاع الخاص.

‏ووجه سالم، التحية للقوات المسلحة المصرية والشرطة واتحاد قبائل سيناء، وأبناء القبائل الذين نجحوا في القضاء على الإرهاب تماما وفي إعادة الاستقرار إلى سيناء، مما يمهد إلى تنمية كبيرة و توطين 5 ملايين مواطن وهو ما تستهدف الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة.