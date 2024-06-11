”مصرللطيران” و”طيران الرياض” يوقعان مذكرة تفاهم لتقديم مزايا أكبر للعملاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 04:36 مساءً - وقعت الشركة الوطنية مصرللطيران ، وشركة طيران الرياض الشركة الوطنية الجديدة بالمملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي، الذي يهدف لتقديم مجموعة متنوعة من المزايا الحصرية لضيوف الشركتين عند السفر بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وعدة وجهات رئيسية أخرى، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) الذي عُقد في دبي بتاريخ 4 يونيو 2024.

كما تعزز تلك الشراكة الاستراتيجية العلاقات الراسخة بين البلدين وتدعم سبل التعاون بينهما، وتهدف مصر للطيران وطيران الرياض معًا إلى تطوير شراكة تتيح للعملاء العديد من الخيارات عند السفربين نقاط الشبكتين، مع توفير الربط مع مجموعة من الوجهات الداخلية والدولية الأخرى عبر الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران: " عن سعادتة لدخول مصرللطيران فى هذا التعاون الاستراتيجي مع طيران الرياض. والذي يعتبر استكمالاً لتطلعات الشركة الوطنية لاستهداف أسواق جديدة، وتلبية لإحتياجات عملائها، وتلك الشراكة تسهم في تطورمجال التعاون مع شركاء مصرللطيران فضلاً عن تقديم تجربة سفر مميزة لعملاء الشركتي.، واختتم قائلًا: "أنا على ثقة بأن تلك الشراكة مع طيران الرياض ستنعكس إيجابياً على عملاء الشركتين، وجميع قاصدي وجهات الشرق الاوسط، كما أنها ستدعم سبل التعاون والعلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حيث نتطلع إلى تعاون ناجح ومثمر، من خلال التحليق معًا نحو آفاق اكثر رحابه."

وتعليقاً على توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية، قال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض: " فخورون بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة مصر للطيران، حيث نعتبرها منعطفاً هاماً في رحلتنا نحو إطلاق أولى رحلاتنا التجارية منتصف العام 2025، بسبب أنها ستتيح لمسافرينا مجموعة متنوعة من المزايا. وبحكم قربها الجغرافي من المملكة العربية السعودية، فإننا نرى آفاقاً مستقبلية واعدة فيما يتعلق بالحركة الجوية بين كل من الرياض والقاهرة، الأمر الذي يستوجب علينا العمل جنباً إلى جنب لتلبية الطلب الكبير المتوقع في الرحلات بين الوجهتين".

وأضاف قائلاً: "سنتمكن من خلال هذا التعاون الاستراتيجي الذي أبرمناه مع مصر للطيران، من توفير المزيد من الخيارات لعملائنا المسافرين بين كل من الرياض والقاهرة وعدد من الوجهات الأخرى البارزة، فيما سيمتد هذا التعاون ليشمل أيضاً برامج الولاء الخاصة بكلا الناقلين والعديد من المزايا الأخرى وبرامج المكافآت التي نتطلع قدما لتقديمها لمسافرينا وضيوفنا".