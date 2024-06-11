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مراسل القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يقصف خيم النازحين وسط غزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 05:34 مساءً - قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن القصف الإسرائيلي على أحياء قطاع غزة بشكل عام ما زال متواصلا، حيث قصفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية بصواريخها بالقرب من خيام النازحين في المنطقة الغربية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة فيما أطلقت كذلك الطائرات المروحية نيرانها من الرشاشات الثقيلة باتجاه المنطقة الغربية لمخيم النصيرات وسط القطاع.

 

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الطائرات أطلقت نيرانها باتجاه المناطق الغربية في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، وتلك المنطقة مكتظة بالنازحين الفلسطينيين، إلى جانب ذلك تواصل المدفعية الإسرائيلية إطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه المناطق الشرقية عموما من قطاع غزة

 وتابع أن معظم هذه القذائف تركزت باتجاه مدينة رفح في الجنوب بالإضافة إلى المنطقة الشرقية في مدينة خان يونس.

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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