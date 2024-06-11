نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بمصر: توقعات وتدابير وقائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال لقاءه علي لقناة "دي إم سي"، عن تغيرات كبيرة في الأحوال الجوية المتوقعة للفترة المقبلة في مصر.

من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة ابتداءً من اليوم الثلاثاء.

تفاصيل التوقعات الجوية

تغيرات يومية في درجات الحرارة: سيبدأ ارتفاع درجات الحرارة خلال الليل، حيث من المتوقع أن تتجاوز الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.

فترة الذروة: من يوم الخميس حتى السبت المقبل، ستكون الأجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار على كافة مناطق البلاد، بما في ذلك السواحل الشمالية، حيث قد تصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 40 إلى 43 درجة مئوية في الظل.

التأثير على المناطق الداخلية والسواحل: المحافظات الجنوبية للصعيد ستشهد أعلى ارتفاعات في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تصل العظمى إلى 48 درجة مئوية في الظل، مع ارتفاعات ملموسة أيضًا على السواحل الشمالية خلال فترة الموجة الحارة.

درجات الحرارة خلال أيام العيد: يوم الأحد المقبل، تبلغ درجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية، وتنخفض إلى 37 درجة مئوية في اليوم التالي، مع استمرارية لظروف الطقس الحارة ولكن بدرجات أقل من ذروة الحرارة.

أسباب الارتفاعات الحرارية

الدكتور القياتي أرجع الارتفاعات المتوقعة إلى وجود كتل هوائية ساخنة قادمة من المناطق الصحراوية، وتأثير مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يمنع تشكل السحب بشكل كامل، مما يزيد من شدة الحرارة.