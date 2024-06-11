نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" توقّع بروتوكول مع نظيرتها الفلسطينية لتقديم الدعم للزملاء القادمين من غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد نقابة الصحفيين، غدًا الأربعاء، توقيع برتوكول تعاون مشترك مع نظيرتها الفلسطينية، لتقديم الدعم والمساعدة للصحفيين الفلسطينيين القادمين من غزة، بالتزامن مع إحياء نقابة الصحفيين المصرية للذكرى ٢٩ ليوم الصحفي، وذلك في تمام الواحدة والنصف ظهرًا.

ومن المقرر أن يُوقع البرتوكول كل من الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، والكاتب الصحفي ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، بحضور أعضاء ممثلين عن مجلسي النقابتين.



ومن جانبه قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين:" لسنا بحاجة إلى بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين المصريين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، فزملائنا في فلسطين هم امتداد لجمعيتنا العمومية، بل هو برتوكول تآخي لتقديم كل سبل الدعم والمساعدة لزملائنا القادمون من قطاع غزة ".



وأضاف:" نحن الآن أمام أبشع جريمة في حق الصحافة على مر التاريخ، جريمة استهداف الحقيقة، فتحية لمن هزموا الزيف، ننحني لبطولاتهم، هم من صانوا كرامتنا خلال الأشهر الماضية ومعهم سنحتفل بتحرير الوطن، وتحية لكل مواطن ومقاوم على أرض فلسطين، مازال يدفع الثمن في تحقيق حلمنا جميعًا في حرية وكرامة من أجل الشعب العربي كله"

ويذكر أن مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، نظم يومًا تضامنيًا في نهاية شهر مايو الماضي في الذكرى 76 لنكبة فلسطين ومرور 8 أشهر على العدوان الصهيوني على غزة.

تضمن اليوم معرضًا للصور، التقطتها عدسات المصورين الفلسطينيين الأبطال في غزة لتوثيق انتهاكات الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، ومؤتمرًا صحفيًا بالتنسيق مع لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مصر، تخلله شهادات حية لـ 10 من المصورين الفلسطينيين الأبطال القادمين من غزة، الذين وثّقوا بكاميراتهم العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل، وتتضمن شهادتهم عرضًا لأبرز ما وثقته كاميراتهم.