ممثل جنوب أفريقيا بمؤتمر الاستجابة الطارئة: نثمن جهود مصر والأردن فى دعم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 07:28 مساءً - ثمّن ممثل جنوب أفريقيا جهود مصر والأردن في دعم قطاع غزة، وذلك خلال كلمته بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بثتها قناة "القاهرة الإخبارية".

وطالب ممثل جنوب أفريقيا باحترام قرارات الشرعية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

يعد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، المنعقد اليوم، الثلاثاء، بدعوة مشتركة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني وسكرتير عام الأمم المتحدة، وتستضيفه المملكة الأردنية الشقيقة بالبحر الميت، امتدادا لدور مصر الإنسانى المعهود فى تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلى، ولاسيما خلال الـ 9 أشهر الماضية، عقب عدوان الـ7 من أكتوبر.

ويهدف مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة ، والذي يشير إلى الاستجابة الإنسانية الحالية والعمل المنجز لتعزيز قرار مجلس الأمن 2720 لعام 2023 إلى تسريع عملية تقديم المساعدة وتبسيطها وتسريعها، وتحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية، وتحديد التدابير والإجراءات الموحدة الفعالة لتقديم جميع المساعدات اللازمة إلى غزة، وتحديد الاحتياجات التشغيلية واللوجستية وأنواع الدعم اللازم في هذا الصدد، ومناقشة الاستعدادات للإنعاش المبكر وتحقيق الالتزام بعملية جماعية منسقة، في استجابة لمعالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة.