ضبط شخص بالقاهرة يدير كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 07:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام شخص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة المعادى بمحافظة القاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على شهادات دراسية والترويج لنشاطه عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مقابل مبالغ مالية -على خلاف الحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (شهادات "خالية البيانات" – كارنيهات – إستمارات عضوية – إيصالات إستلام نقدية – طالبات قيد "خالية البيانات" – شهادات خبرة – مطبوعات دعائية)

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.