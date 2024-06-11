نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة النقابية بـ "الوفد" تشكر رئيس الحزب على تشكيل مجلس إدارة الجريدة وعقد أول اجتماع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّمت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، برئاسة الدكتور محمد عادل، بخالص الشكر للدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد؛ لتلبية طلب اللجنة بتشكيل مجلس إدارة الجريدة، وعقد أول اجتماع رسمي.

وطلبت اللجنة، رئيس الحزب، ورئيس مجلس الإدارة الدكتور أيمن محسب، بصرف مبلغ الـ900 جنيه لجميع العاملين، استكمالًا للاتفاق المُبرم سابقًا، في حضور نقابة الصحفيين والنقابة العامة.

وقالت اللجنة إنه من المفترض أن يتم صرف مبلغ 900 جنيه، لجميع العاملين. بداية من شهر يونيو الجاري حسب الاتفاق.