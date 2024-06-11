الرئيس السيسي يلتقى ”سانشيز” ويشيد بمواقف إسبانيا الداعمة للقضية الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 08:25 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع "بيدرو سانشيز" رئيس وزراء إسبانيا، على هامش المؤتمر الدولى للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة المنعقد بالأردن.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد الإشادة بالعلاقات المتميزة بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والفنية، وتأكيد حرص الجانبين على تطويرها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أشاد بالمواقف الإسبانية الداعمة للقضية الفلسطينية، وخاصة قرار إسبانيا التاريخى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أهمية هذا النهج فى تعزيز الجهود الدولية لتطبيق حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

كما شهد اللقاء التباحث حول سبل تكثيف نفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع لمعالجة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التى يعيشها أهالى قطاع غزة، حيث أشاد رئيس الوزراء الإسبانى فى هذا الصدد بالجهود المصرية المستمرة على كافة الأصعدة السياسية والإنسانية ودور مصر المقدر فى جهود الوساطة بين كافة الأطراف للتوصل لاتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين.