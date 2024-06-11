سامح شكري: نسعى لوقف إطلاق النار في غزة وفتح كل المعابر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 09:31 مساءً - حرب غزة، شدد وزير الخارجية سامح شكري، على ضرورة تمكين معبر رفح من الاضطلاع بمهامه مرة أخرى، فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة.

وأضاف خلال كلمته بختام أعمال المؤتمر الدولي الإنساني للاستجابة الطارئة للإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة: أن مصر تعمل على وقف دائم لإطلاق النار في غزة وفتح جميع المعابر إلى غزة بما فيها معبر رفح.

وتابع سامح شكري: يجب أن يكون هناك معايير ثابتة يتم تطبيقها على الجميع في مواجهة خروقات حقوق الإنسان الإسرائيلية.