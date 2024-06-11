نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الأرصاد الجوية: ارتفاع درجات الحرارة غدًا الأربعاء وتحذيرات للمواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدًا الأربعاء، 12 يونيو 2024، بمعدل درجة إلى درجتين مقارنة باليوم الثلاثاء.

من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 39 درجة مئوية في الظل.

تأثير الكتل الهوائية الصحراوية

وأوضحت غانم أن درجات الحرارة في محافظات الجنوب ستتراوح بين 42 إلى 43 درجة مئوية، بسبب تعرض مصر لكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا. هذه العوامل تسهم في ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

حالة الطقس المتوقعة

من المتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، خاصة في المناطق الداخلية. بينما ستكون السواحل الشمالية حارة خلال النهار، ومعتدلة إلى مائلة للحرارة في الليل.

كما أشارت غانم إلى احتمالية تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نصائح للمواطنين وطلاب الثانوية العامة

وجهت غانم عدة نصائح للمواطنين وطلاب الثانوية العامة لمواجهة الموجة الحارة المتوقعة، خاصة خلال ذروتها في الأيام المقبلة، والتي من المتوقع أن تكون يومي الخميس والجمعة. ومن هذه النصائح:

1. تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس من الساعة 12 ظهرًا وحتى 4 عصرًا.

2. ارتداء غطاء للرأس مثل الشمسية أو الكاب للحماية من أشعة الشمس.

3. عدم الوقوف لفترات طويلة تحت أشعة الشمس.

4. تناول كمية كبيرة من المرطبات والسوائل، وخاصة المياه.

5. ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون والبقاء في أماكن جيدة التهوية.

6. متابعة النشرات الجوية بشكل دوري.