نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل واقعة عريس كفر صقر: "كان معمول لنا عمل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد الهادي، عريس واقعة كفر صقر، تفاصيل مقطع الفيديو المتداول له وهو يضرب عروسه في قاعة حفل الزفاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أوضح الهادي: "كان معمول ليا عمل.. وكنت بشد في فستانها وأسأل نفسي أنا بعمل كده ليه".

وأشار إلى أنه حاول حمل زوجته بعد سقوطها في القاعة، لكنه لم يستطع وشعر أن جسمه في حالة غير طبيعية.

وأضاف عريس كفر صقر أن أسرته أحضرت لهما مجموعة من المشايخ، الذين أجمعوا على أنه تعرض إلى سحر أسود.

وأوضح أنه تم فك هذا السحر، واعتذر لوالد العروسة ولكل الحاضرين في قاعة الزفاف، مشيرًا إلى أن ما حدث معه كان تصرفًا لا إراديًا.

من جهتها، قالت عروس واقعة كفر صقر: "مكنش في مشكلة وكملنا فرحنا عادي، في ناس حاقدة وحاسدة، كان معمول لنا عمل".

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعريس كفر صقر بمحافظة الشرقية، وهو يسحب العروس بعد وقوعها على الأرض ويعنفها، في مشهد أثار غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي.