نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة ترد على ظاهرة قطع الأشجار بمنطقة العجوزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة من الحزن والاستياء انتشرت على السوشيال ميديا بسبب قطع عدد من أشجار الكافور الضخمة، وذلك بمنطقة العجوزة التابعة لمحافظة الجيزة.

حيث اعترض عدد كبير من سكان العجوزة، والمارة بكورنيش النيل بشارع النيل في الجيزة من ظاهرة قطع الأشجار، مؤكدين أن تلك الأشجار منذ عهد الخديوى إسماعيل، وكانت معمرة واصفين قطعها بالمجزرة للأشجار المعمرة.

من جانبها أكدت محافظة الجيزة أنها تلقت خلال الفترة الماضية شكاوى بعض المواطنين بشأن وصول الحالة العامة لعدد من أشجار الكافور الموجودة بشارع النيل للتهالك، وهو الأمر الذى أدى لسقوط البعض منها على سيارات وممتلكات المواطنين مطالبين المحافظة بالتدخل السريع وإزالة الأشجار المتهالكة، حفاظا على الأرواح والممتلكات.

من جانبه كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إدارات الحدائق والتشجير بالهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء المختصة وبمشاركة المختصين فى ذلك المجال بحصر أشجار الكافور المتهالكة الموجودة بشارع النيل، إلى جانب الاستناد إلى التقارير والتوصيات التى تم إعدادها مسبقا من خلال لجان ضمت الجهات المعنية فى هذا الشأن، والتى انتهت إلى أن بعض أشجار الكافور المعمرة بشارعى النيل ومراد والبالغ عددها 20 شجرة قد وصلت إلى مرحلة متقدمة من العمر وأصبحت تعانى من الضعف العام، وبعضها جاف والأخرى مصابة بالأمراض الفطرية والحشرية بالإضافة إلى وصول أنسجة الجذور ومنطقة التاج إلى حالة الموت وما تحمله من افرع ضخمة مما يعرضها للسقوط المفاجئ، وأوصت بضرورة قطع تلك الأشجار.

وفى إطار اضطلاع محافظة الجيزة بتطوير المحاور الرئيسية والفرعية وتحسين الصورة البصرية لها وبما يتناسب مع التاريخ الحضارى للمحافظة مما دعا المحافظة إلى قطع عدد محدود من تلك الأشجار وللأسباب السالف الإشارة إليها حفاظًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم واستبدالها بأخرى جديدة، وفقًا لمخطط جمالى وحضارى عام لشارع النيل.

وقد تم مراعاة دعمه بالمساحات الخضراء والأشجار والنخيل التى تعكس المظهر الحضارى للشارع بما يحقق الغرض البيئى المرجو من المواطنين بالاشتراك مع بعض المكاتب الاستشارية المتميزة فى هذا الشأن مع الإحاطة بأنه سبق تضرر بعض المواطنين حال تطوير شارعى سليمان أباظة وجزيرة العرب لذات السبب وعقب انتهاء أعمال التطوير والتوسعة وغرس أشجار جديدة وتحسين الصورة البصرية بها.

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