البيت الأبيض : علمنا برد حماس لمصر وقطر على مقترح وقف إطلاق النار ونعمل على تقييمه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 11:26 مساءً - كشف البيت الأبيض عن علمه برد حماس لمصر وقطر على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار وتعمل على تقييمه، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر عن تسلّمهما اليوم 11 يونيو الجارى، رداً من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.ويؤكد الجانبان أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.