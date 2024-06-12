قصواء الخلالى: الحكومة الجديدة ترتب أولوياتها لخدمة المصريين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 12:32 صباحاً - قالت الإعلامية قصواء الخلالي، أن الحكومة الجديدة ترتب أولوياتها لخدمة المصريين ولابد أن يكون بينها "كيمياء" واحدة، متابعة: "فى الظروف الحالية الأهم قدرات وخبرات والسيرة الذاتية للوزير القادم والبرنامج الذي يعمل عليه.. الأهم السيرة الذاتية القوية التى تضمن له النجاح".

وأضافت: السير خلف المصادر فى تشكيل الحكومة يفقدنا بعض الشخصيات المهمة ونحن فى انتظار التشكيل والبرامج التي تعمل عليها الحكومة.. ولا وقت للحديث عن رؤية للوزير فى العمل على الملفات.. الحكومة تنفيذية ولا نملك رفاهية الرؤية والرؤية وضعت من قبل رئيس الجمهورية وفق التكليف الواضح من رئيس الوزراء".

وتابعت قصواء الخلالي: "الوزير يذهب للبرلمان ويعمل وفق برنامج ويطرح على البرلمان ويوافق عليه.. ويكون وفق جدول زمني ويتحدث عن البرنامج ويشرح الأسباب والتفاصيل المختلفة المرتبطة بعمله". وشددت على ضرورة على الحكومة القادمة ألا تقدم رؤية وإنما برنامج حقيقي قبل للتنفيذ على أرض الواقع لضمان المحاسبة، وأن يكون البرنامج واضح المعالم والتوقيتات وأن يكون قابلا للمحاسبة والنقاش.