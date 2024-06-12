حظك اليوم.. توقعات الابراج الخميس 13-6-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 08:25 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 13-6-2024

مهنياً: الوضع المضطرب بعض الشيء في العمل يحرّك بعض العداوات والحاسدين ويجعلك مشمئزّاً من بعض التصرّفات.

عاطفياً: التعبير الصريح والصادق عن حقيقة مشاعرك تجاه الشريك لن يكون نقطة ضعف يستغلها لمصلحته، فهو يفهمك جيداً.

صحياً: التوتر الذي تعيش فيه ينعكس سلباً على وضعك الصحي بعض الوقت ثم تتخلص منه.

حظك اليوم برج الثور الخميس 13-6-2024

مهنياً: تبتسم لك الظروف وتهبك أفضل ما لديها من فرص استثنائية للنجاح والتحليق وعقد الصفقات.

عاطفياً: عليك أن تكون شفافاً جداً مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً وتضع النقاط على الحروف وتنجلي الأمور.

صحياً: الصحة تبدأ بالتحسن، كما أن مزاجك في تحسن مطرد هذا اليوم لما تلقى من أمور قد تعجبك.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 13-6-2024

مهنياً: يواجه أحد الزملاء مخطّطاتك ومشاريعك الهادفة إلى تحسين الوضع في المؤسسة التي تعمل فيها، وربما يثير قضية مهنية ويضعها على المحك.

عاطفياً: تختلف مع الشريك على بعض التفاصيل أو تشتبك معه لسبب أو لآخر، ويطرأ ما يسبب لكما بعض الإشكالات.

صحياً: تتعافى من أزمة صحية وتعود إلى حياتك بمعنويات عالية وتقرر اتّباع نظام غذائي جديد.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 13-6-2024

مهنياً: يتيح لك هذا اليوم فرصاً جديدة في العمل تكون مغرية، إلا أنّ ذلك موقت، فاستفد منها جيداً.

عاطفياً: تستاء جداً من بعض القرارات العشوائية التي يتخذها الشريك أو تشعر بعدم الأمان اليوم.

صحياً: تحاول القيام بكل ما يمكنك للمحافظة على هدوء أعصابك، لكن محاولاتك تمنى بالفشل.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 13-6-2024

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى بعض أجواء البلبلة في حياتك المهنية، فيكون المشهد دقيقاً ويجب عدم الاستهتار به على الإطلاق.

عاطفياً: راجع ملفاتك وقم بجردة حساب مع الشريك حتى تتمكن من إيجاد فرصة جديدة للعلاقة بينكما.

صحياً: احم نفسك جيداً من تشرين الثاني، لئلا تصاب بالزكام أو بنزلة صدرية.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 13-6-2024

1- مهنياً: يحمل هذا اليوم أوقاتاً سعيدة وتطورات واعدة مع قمر في برجك متناغم مع عطارد في السرطان، فحاول أن تستغل هذا الوضع.

عاطفياً: مبادرة مفاجئة ولكن مهمة من الشريك تعيد تصحيح الوضع العاطفي، وتضع العلاقة بينكما على السكة الصحيحة.

صحياً: لن توفر أي علاج أو وسيلة طبية للتخلص من السمنة التي باتت تزعجك جداً.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 13-6-2024

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى التحفّظ وترقّب بعض التغييرات المفاجئة في العمل والتي تكون في معظمها لمصلحتك.

عاطفياً: يتجاوب معك الآخرون بعد ما واجهته من الشريك، فتتغير أمور في حياتك كما بعض القناعات ونظرتك تتبدل.

صحياً: أكثر من الأطعمة الخفيفة والقليلة الدسم، وواظب على الرياضة والحركة.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 13-6-2024

مهنياً: يتيح لك هذا اليوم فرصاً استثنائية، ويشير الى حدث هائل يحصل، وتتعزّز علاقاتك المهنية.

عاطفياً: تجد نفسك في موقف صعب بسبب تصرّفات الشريك، وهذا ما يدفعك إلى الحسم سريعاً إنما إيجاباً.

صحياً: بادر فوراً إلى تنفيذ نصائح الطبيب، وابتعد عن التدخين وكل ما يضر رئتيك ووضعك الصحي.

حظك اليوم برج القوس الخميس 13-6-2024

مهنياً: القمر الجديد في الأسد يرمز إلى مغامرات جيدة وأسفار، لكن بتنافره مع أورانوس فقد يوحي بعرقلة وتأخير وبمحاسبة على خطأ سابق.

عاطفياً: الصراحة تكون عنوان المرحلة المقبلة مع الشريك، وخصوصاً أنه تمادى في تصرفاته الخاطئة.

صحياً: تسمع خبراً مفاده أن أحد الأصدقاء تعرض لأزمة قلبية، ما يعكر صفو خاطرك.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 13-6-2024

مهنياً: يتضامن قسم كبير من الزملاء معك لمواجهة أزمة مع رب العمل، وتتلقى الدعم وتتاح لك فرص لتغيير مجالك المهني.

عاطفياً: تصرّفات الشريك الأخيرة تشغل بالك كثيراً، وتوضيح الأمور ينتظر خطوة منك.

صحياً: تبحث دائماً عن الجديد ولك اهتمامات متعددة، لهذا يكون من السهل عليك ممارسة أنواع جديدة من الرياضات للتخلص من إحساس الملل والإرهاق.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 13-6-2024

مهنياً: تطل على يوم أكثر انكماشاً وتقوقعاً يفرض عليك منحى جديداً ويكشف سرّاً ماضياً.

عاطفياً: البحث في ذكريات الماضي لا يؤدّي إلى شيء، ويترك انعكاسات غير ضرورية على العلاقة بالشريك.

صحياً: ينتابك شعور بالاشمئزاز من كل ما يدور حولك، ويجعلك تعيش في حالة اكتئاب ورغبة في الابتعاد عن الجميع.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 13-6-2024

مهنياً: الأجواء مناسبة، ولن يستطيع أحد أن يزعجك، ما دام أرباب العمل يساندونك في خطواتك.

عاطفياً: لا تكن غافلاً عما يواجهه الشريك، وعليك أن تردّ الجميل له، فهو يمر بتحديات كبيرة.

صحياً: أمامك متسع من الوقت بعد الظهر للقيام بنشاط رياضي يفيد وضعك الصحي.