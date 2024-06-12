عاجل - "حرارة مخيفة ومرعبة".. كواليس حالة الطقس اليوم في مصر

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أحمد جودة - القاهرة - "حرارة مخيفة ومرعبة".. كواليس حالة الطقس اليوم في مصر.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 12 يونيو، متوقعة أن يشهد ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة كبداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

"حرارة مخيفة ومرعبة".. كواليس حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أن يشهد حالة الطقس نشاط على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم، وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29، وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 39

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 24 والعظمى 40

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 24 العظمى 39

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 40

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 40

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 18 العظمى 38

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 17 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 27 والعظمى 37

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 41

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 22 والعظمى 39

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 40

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 39

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 28 والعظمى 39

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 39