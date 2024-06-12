عاجل - رسميا.. موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في القطاع الخاص

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أحمد جودة - القاهرة - موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في القطاع الخاص.. أعلن وزير العمل حسن شحاته، موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في القطاع الخاص رسميًا، وقررت وزارة العمل منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الهجرى 1445 اعتبارا من يوم السبت 15 من شهر يونيو الجارى، حتى الخميس 20 يونيو 2024.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في القطاع الخاص

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في القطاع الخاص رسميا.. وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في القطاع الخاص رسميا، وجاءت كما يلي:

من يوم السبت 15 يونيو 2024 حتى الثلاثاء 18 يونيو الجاري إجازة بأجر كامل.

يومى الأربعاء والخميس 19 و20 يونيو 2024 إجازة من رصيد إجازات العامل السنوية.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في القطاع الخاص.. ويلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديرى مديريات العمل كل فى حدود اختصاصه، العمل على نشر أحكام الكتاب الدورى رقم 15 لسنة 2024 بشأن منح العاملين بالمخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة عيد الأضحى، على مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه قيد التنفيذ.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في القطاع الخاص.. ويأتى ذلك فى ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجارى حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.