عاجل - لجان الثانوية العامة 2024 تستقبل أسئلة امتحانات الاقتصاد والإحصاء

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أحمد جودة - القاهرة - لجان الثانوية العامة 2024 تستقبل أسئلة امتحانات الاقتصاد والإحصاء.. استقبلت لجان امتحانات الثانوية العامة أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى مادتى الاقتصاد والاحصاء، استعدادا لبدء الامتحان فى التاسعة صباحًا.

لجان الثانوية العامة 2024 تستقبل أسئلة امتحانات الاقتصاد والإحصاء

وشهدت رحلة نقل الأسئلة تأمين كامل لصناديق النقل، حيث خرجت من مراكز التوزيع ووصلت إلى اللجان الامتحانية وتسلمها رؤساء اللجان بمحضر تسليم وتسلم من قبل عضو مركز توزيع الأسئلة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن غرفة عمليات الوزارة اطمأنت على وصول كراسات الأسئلة إلى اللجان الامتحانية بشكل سليم دون أى مشكلات، موضحة أن رئيس اللجنة يضع صندوق الأسئلة فى كنترول اللجنة ولا يتم فتح المظاريف إلا قبل بدء الامتحان بدقائق حرصا على سريتها.

يشار إلى أن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألف و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركز لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالب مكفوف و3306 طالب دمج تعليمى و1646 طالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.



ووجهت وزارة التربية والتعليم عدة تعليمات للطلاب، مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا، كما يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة، مع نقل وكتابة البيانات بشكل واضح في كراسة الإجابة.