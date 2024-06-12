نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الاقتصاد والإحصاء".. طلاب الثانوية العامة يتوافدون على لجان الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت لجان الثانوية العامة 2024، فتح أبوابها أمام طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023/2024، اليوم الأربعاء، لاستقبال الطلاب في ثاني أيام امتحانات ماراثون الثانوية العامة 2024، وذلك لاتباع إدارات اللجان الامتحانية الاجراءات الاحترازية والتفتيشيه بين الطلاب من خلال استخدام العصا الالكترونية.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة 2024، بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول، اليوم، في مادتي الاقتصاد والإحصاء، بالمواد الغير مضافه للمجموع، في ثاني أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي 2023،2024، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية.