طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان الاقتصاد

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ، منذ قليل، طلاب الثانوية العامة 2024، بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول، اليوم، في مادة الاقتصاد، بالمواد الغير مضافه للمجموع، حيث من المقرر أن يتمر الامتحان لمدة ساعة ونصف.

بينما يؤدي الطلاب امتحان مادة الإحصاء في اللجنة الثانية، في ثاني أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي 2023،2024، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية.

وانطلقت امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024؛ أول أمس، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي (708141) ألف طالب أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية.

