وزير الرى يتابع مجهودات تطوير الخطة التدريبية للوزارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 09:31 صباحاً - الدكتور سويلم :العمل على تشجيع التعاون بين مؤسسات الدولة لخدمة العملية التعليمية والتدريبية و رفع القدرات بما ينعكس بشكل إيجابى على التدريب والبحث العلمي

- إثراء الجانب التدريبى والتطبيقي للعاملين بالوزارة ومنتسبى معهد العبور بتفعيل برامج تدريبية وأكاديمية مشتركة والاستفادة من الإمكانات التدريبية بكلا الجانبين

- مجهودات كبيرة تم بذلها مؤخراً لتطوير الخطة التدريبية للوزارة لرفع كفاءة العاملين من مختلف التخصصات بعد تحديد الإحتياجات الحقيقية للتدريب

- إعداد برامج تدريبية تستفيد من الخبرات المتراكمة للسادة المحالين للمعاش لتقديم خبراتهم لشباب المهندسين والفنيين بالوزارة

- وضع عدد من الجدارات اللازمة للترقى و ربطها بعدد محدد من الساعات التدريبية الواجب استيفاءها قبل الترقى

- مركز التدريب جهة معتمدة لدى اليونسكو كأحد المراكز المتميزة ، ويتمتع بإمكانيات تدريبية ولوجيستية متميزة

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من السيدة الأستاذة الدكتورة/ سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والري بخصوص توقيع بروتوكول تعاون بين "مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والري" و "المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور" لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال التدريب وبناء القدرات .

وصرح الدكتور سويلم أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار العمل على تشجيع التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة لخدمة العملية التعليمية والتدريبية وتنمية و رفع القدرات بما ينعكس بشكل إيجابى على التدريب والبحث العلمي فى مجالات عديدة ، بالإضافة لإثراء الجانب التدريبى والتطبيقي لكل من العاملين بوزارة الموارد المائية والرى وطلاب ومنتسبى معهد العبور العالى للهندسة والتكنولوجيا من خلال تفعيل برامج تدريبية وأكاديمية مشتركة بين الجانبين والاستفادة من الإمكانات التدريبية المتخصصة بكل من المركز ومعهد العبور .

كما يُعد هذا البروتوكول هو الثانى من نوعه في التعاون بين الوزارة والجهات البحثية ، حيث تم مؤخراً بتاريخ ٢٦ مايو ٢٠٢٤ توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى وجامعة بنها للتعاون المشترك بين الجانبين فى مجال التدريب وبناء القدرات .

وأشار سيادته للمجهودات الكبيرة التي تم بذلها مؤخراً لتطوير الخطة التدريبية للوزارة بما يٌسهم فى رفع كفاءة العاملين من مختلف التخصصات من خلال تقديم التدريب اللازم بعد تحديد الإحتياجات الحقيقية للتدريب ، وإعداد برامج تدريبية تستفيد من الخبرات المتراكمة للسادة المحالين للمعاش لتقديم خبراتهم لشباب المهندسين والفنيين بالوزارة ، كما تم وضع عدد من الجدارات اللازمة للترقى في الوظائف بتخصصاتها المختلفة و ربط هذه الجدارات بعدد محدد من الساعات التدريبية الواجب استيفاءها قبل الترقى بحيث تتضمن هذه الساعات التدريبية عدد من الدورات المتخصصة طبقاً لطبيعة العمل في كل جهة من جهات الوزارة .

الجدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى يمثل الذراع التدريبى لوزارة الموارد المائية والرى ، ويعد جهة معتمدة لدى منظمة اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة ، وهو أيضا مركز معتمد كجهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، وقد تم إنشاء المقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من أكتوبر ، ويتبعه (٧) فروع تغطى محافظات الجمهورية ، ويتمتع المركز بإمكانيات تدريبية متميزة حيث يتم تدريب حوالى (٦٠٠٠) متدرب مصرى و (٢٠٠) من المتدربين العرب والأفارقة سنوياً ، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل" ، كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن (١٠) قاعات للتدريب و (٣) قاعات للمؤتمرات والندوات وورش العمل ، و(٥) معامل هندسية مجهزة ، و (٥) معامل للحاسب الآلى ، ومكتبة تحتوى على كتب متخصصة وكتب للقراءات المتنوعة ، وفندق يضم (١٨٧ غرفة و ١٠ أجنحة فندقية ، و ٢ مطعم ، وحمام سباحة ، و ٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية) .