نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس في يوم عرفة وعيد الأضحى 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب موعد عيد الأضحى 2024، يهتم المواطنون بشكل كبير بحالة الطقس، خاصة في ظل تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة.

إليكم توقعات الطقس ليوم عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك.

طقس وقفة عرفة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة في أيام الخميس والجمعة والسبت (وقفة عرفة).

تشير التوقعات إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال وقفة عيد الأضحى ستصل إلى 43 درجة مئوية في الظل، بينما ستصل في الصعيد إلى 48 درجة مئوية في الظل.

طقس عيد الأضحى

من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلًا مع حلول يوم الأحد (أول أيام عيد الأضحى)، بنحو 4-5 درجات.

تحذيرات ونصائح الأرصاد الجوية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة تجنبًا للإجهاد الحراري، خاصة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرًا إلى 5 عصرًا.

شددت الأرصاد على ضرورة الإكثار من تناول السوائل والمرطبات للبقاء رطبين.

توقعات درجات الحرارة يوم عرفة

- القاهرة الكبرى: العظمى 43 درجة، الصغرى 27 درجة

- الوجه البحري: العظمى 42 درجة، الصغرى 26 درجة

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 34 درجة، الصغرى 24 درجة

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 36 درجة، الصغرى 24 درجة

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 44 درجة، الصغرى 32 درجة

- شمال الصعيد: العظمى 44 درجة، الصغرى 29 درجة

- جنوب الصعيد: العظمى 48 درجة، الصغرى 32 درجة

حالة الطقس في الأيام المقبلة

من المتوقع أن تسود البلاد أجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء، فيما يكون الطقس حارًّا على السواحل الشمالية ومعتدلًا في الليل على أغلب المناطق، مع ميل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.