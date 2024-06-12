نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول أسئلة امتحان مادة الاقتصاد ثانوية عامة 2024 عبر التيليجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت صفحات الغش الإلكتروني، عبر تطبيق التيليجرام، صور لأسئلة امتحان مادة الاقتصاد، ويزعمون إنه الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان في ثاني أيام الامتحانات بالعام الدراسي الحالي 2023/2024.



وقالت مصادر مسئولة داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه جاري التأكد من صحة الامتحان المتداول على السوشيال ميديا، وإنه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان ام لا.

وأكدت المصادر، أنه في التأكد من صحة الأسئلة المتداولة، سيتم تتبع مصدر تصويرها، والوصول للطالب أو المراقب المتسبب في تداولها وتحويله للشئون القانونية وتطبيق قانون الغش عليه.



ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول، اليوم، في مادة الاقتصاد، بالمواد الغير مضافه للمجموع، حيث من المقرر أن يستمر الامتحان لمدة ساعة ونصف، بينما يؤدي الطلاب امتحان مادة الإحصاء في اللجنة الثانية، في ثاني أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي 2023،2024، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية.