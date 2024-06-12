توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين الهيئة ومجموعة معامل المختبر في مجالات تطوير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 10:28 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: التعاون مع مجموعة معامل المختبر يهدف إلى تبادل وتناقل الخبرات في مجالات إدارة المعامل، وتوسيع نطاق الشراكة مع هيئة الرعاية لتقديم خدمات المعامل بأعلى معايير الجودة، وتعزيز الوصول إلى أحدث التقنيات والممارسات، واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: التعاون مع المختبر يشمل تطوير التدريب والتعليم الطبي من خلال تدريب الأطباء والكيميائيين والفنيين والإداريين والعاملين في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية بهدف رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم

رئيس هيئة الرعاية الصحية: التعاون مع المختبر سيشمل أيضًا تقديم الاستشارات والخدمات المعملية بذات المعايير التي تقدمها معامل المختبر في أي من فروعه، وتقديم المشورة والدعم المكثف وتدريب العاملين بهيئة الرعاية لتأهيلهم لاعتماد المعامل وفقًا للمعايير الدولية، والمساعدة والإشراف على تطبيق هذه المعايير داخل المعامل

رئيس هيئة الرعاية الصحية: التعاون مع المختبر سيشمل المشاركة مع هيئة الرعاية في تنظيم القوافل الطبية والمبادرات الصحية لتقديم الخدمة في مختلف محافظات تطبيق نظام التأمين الشامل، والمشاركة في الأيام الصحية والتوعوية بهدف نشر الوعي الصحي بين المواطنين والخدمة المجتمعية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: لدينا أكثر من 300 معمل في منشآتنا الصحية من المجمعات الطبية والمستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية بمحافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل حتى الآن ويؤكد: الفترة المقبلة ستشهد شراكات مع كبرى مؤسسات القطاع الخاص ممن لديه الخبرة والكفاءة لإدارة الخدمات بالشكل المتطور والاقتصادي بما يحقق الكفاءة والفاعلية والجودة في تقديم الخدمة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: التعاون بين هيئة الرعاية ومعامل المختبر يعد خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الاستثمار الصحي، وهذا البروتوكول يمهد لعلاقة استراتيجية مع مجموعة معامل المختبر، التي تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية، وبشكل كبير مع امتداد تطبيق منظومة التأمين الشامل بجميع المحافظات

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نعمل مع القطاع الخاص الوطني كفريق واحد لتحقيق أهدافنا المشتركة في تقديم رعاية صحية متكاملة ذات جودة عالية يستحقها المواطن المصري

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لخدمات التشخيص المتكاملة (IDH) والرئيس التنفيذي لمجموعة معامل المختبر: سعداء بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي تماشيًا مع اتجاهات الدولة المصرية لتقديم خدمات مبتكرة وتعزيز جودة الرعاية الصحية الشاملة

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لخدمات التشخيص المتكاملة (IDH) والرئيس التنفيذي لمجموعة معامل المختبر: هيئة الرعاية الصحية تتبنى منهجية عملية للشراكة مع القطاع الخاص تحقق الحفاظ على حقوق المرضى للوصول العادل للخدمات وتوظيف خبرات القطاع الخاص المتميزة في الإدارة لتحقيق أهداف الدولة

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين الهيئة ومجموعة معامل المختبر في مجالات تطوير المعامل الطبية، وتنمية قدرات العاملين، وتعزيز الابتكار في مجال الخدمات التشخيصية من خلال البحث المشترك لتقديم أفضل التقنيات المعملية وفقًا لأحدث التقنيات التكنولوجية.

وقع البروتوكول كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والدكتورة هند الشربيني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لخدمات التشخيص المتكاملة (IDH) والرئيس التنفيذي لمجموعة معامل المختبر، ممثلةً عن المجموعة، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن التعاون مع مجموعة معامل المختبر يهدف إلى تبادل وتناقل الخبرات في مجالات إدارة المعامل، وتوسيع نطاق الشراكة مع هيئة الرعاية لتقديم خدمات المعامل بأعلى معايير الجودة، وتعزيز الوصول إلى أحدث التقنيات والممارسات، واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن التعاون مع المختبر يشمل تطوير التدريب والتعليم الطبي من خلال تدريب الأطباء والكيميائيين والفنيين والإداريين والعاملين في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية بهدف رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم.

وأضاف الدكتور السبكي، أن التعاون مع المختبر سيشمل أيضًا تقديم الاستشارات والخدمات المعملية بذات المعايير التي تقدمها معامل المختبر في أي من فروعه، وتقديم المشورة والدعم المكثف وتدريب العاملين بهيئة الرعاية لتأهيلهم لاعتماد المعامل وفقًا للمعايير الدولية، والمساعدة والإشراف على تطبيق هذه المعايير داخل المعامل.

ولفت السبكي، إلى أن التعاون مع المختبر سيشمل المشاركة مع هيئة الرعاية في تنظيم القوافل الطبية والمبادرات الصحية لتقديم الخدمة في مختلف محافظات تطبيق نظام التأمين الشامل، والمشاركة في الأيام الصحية والتوعوية بهدف نشر الوعي الصحي بين المواطنين والخدمة المجتمعية.

وتابع السبكي: لدينا أكثر من 300 معمل في منشآتنا الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية من المجمعات الطبية والمستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية بمحافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل حتى الآن، وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد شراكات مع كبرى مؤسسات القطاع الخاص ممن لديهم الخبرة والكفاءة لإدارة الخدمات بالشكل المتطور والاقتصادي بما يحقق الكفاءة والفاعلية والجودة في تقديم الخدمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن التعاون بين هيئة الرعاية ومعامل المختبر يعد خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الاستثمار الصحي، وهذا البروتوكول يمهد لعلاقة استراتيجية مع مجموعة معامل المختبر، التي تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية، وبشكل كبير مع امتداد تطبيق منظومة التأمين الشامل بجميع المحافظات.

وتابع السبكي: نعمل مع القطاع الخاص الوطني كفريق واحد لتحقيق أهدافنا المشتركة في تقديم رعاية صحية متكاملة ذات جودة عالية يستحقها المواطن المصري.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هند الشربيني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لخدمات التشخيص المتكاملة (IDH) والرئيس التنفيذي لمجموعة معامل المختبر: "سعداء بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي تماشيًا مع اتجاهات الدولة المصرية لتقديم خدمات مبتكرة وتعزيز جودة الرعاية الصحية الشاملة."

وتابعت: "يأتي هذا التعاون في إطار جهودنا المشتركة لتطوير القطاع الصحي وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، مشيرة إلى أن هيئة الرعاية الصحية تتبنى منهجية عملية للشراكة مع القطاع الخاص تحقق الحفاظ على حقوق المرضى للوصول العادل للخدمات وتوظيف خبرات القطاع الخاص المتميزة في الإدارة لتحقيق أهداف الدولة.

وحضر مراسم توقيع البروتوكول من جانب مجموعة معامل المختبر، الدكتورة منال عبدالعزيز، رئيس قطاع التشغيل والمبيعات بمعامل المختبر، والدكتورة نسرين إبراهيم ، مدير إدارة المبيعات والتعاقدات بمعامل المختبر، وعدد من قيادات المختبر.

ومن جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتورة سالي عبد الرؤوف، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتور عمرو عبد النبي، مستشار رئيس الهيئة للشراكات وتنمية الأعمال، والدكتور أحمد العزب، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير، والدكتورة أسماء سلمان، مدير عام الإدارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال، والمهندس محمد السيسي، مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والسياسات والمشرف العام على تحقيق رؤية الهيئة، والدكتور محمد أبوالمجد، المشرف العام على الفاعليات والهوية البصرية للهيئة.

هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو تحسين الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الرعاية الصحية في مصر، حيث يجمع بين القطاع الحكومي والخاص بهدف تحقيق أفضل نتائج في تقديم الخدمات الطبية والتشخيصية للمواطنين.